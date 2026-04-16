首都圏で働く会社員のAさん（30代）は、母の還暦祝いにブランドバッグをプレゼントしました。「一生に一度の節目だし、普段はなかなか買えないものを贈りたい」と思い選んだのは、百貨店で見つけた20万円のバッグです。母が以前「このブランド好きなのよ」と話していたことを思い出し、思い切って奮発しました。【写真】夫が買ってきた妻の誕生日ケーキに別の女の名前！？そして誕生日当日、実家で箱を開けた母は驚いた表情を見せ