4月17日（金）の『徹子の部屋』では、数々のドラマで印象的な母親役を演じた名優たちの傑作選が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！野際陽子さんは、流行語にもなった「冬彦さん」の母を演じ、自分の知らなかった面を発見した話を。大原麗子さんは、実子と離れて将軍・徳川家光を育てた春日局への思いを。市原悦子さんは、息子役・竹中直人の驚きの行動に翻弄された話を。佐々木すみ江さんは、中井貴一の母親役