京都府南丹市で、行方不明だった安達結希さんが遺体で見つかり、父親が逮捕された事件。事件の急展開に戸惑う周囲の反応、そして父親の安達優季容疑者を知る人たちの声をまとめました。 【写真で見る】死体遺棄容疑で逮捕された父親 ■結希さんの通う小学校では 「かなりショックな出来事で、まさか、身近にこんなことがあっていいのか」こう話すのは、ある保護者です。事件以降、子どもの様子に変化が現れていると話しました。