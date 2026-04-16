ガストが、30周年を迎える「ポケモン」とのコラボキャンペーンを4月23日から6月17日まで全店で開催することが発表された。 【画像あり】コラボメニュー・もらえるアクリルスタンド一覧 本キャンペーンでは、ポケモンのわざをモチーフにした特別メニュー全4品を提供する。目玉となるのは「ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」（税込1,429円）で、