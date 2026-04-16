食糧法の改正法案が国会に提出された。農政アナリストの山下一仁さんは「減反を強化する食糧安全保障を脅かす改悪だ。鈴木農水大臣は『輸出を増やして需要を拡大するため、減反ではない』と説明するが、高米価で価格競争力がないなかで増やそうとすれば多額の補助金が必要になる」という――。写真＝時事通信フォト閣議のため、首相官邸に入る鈴木憲和農林水産相＝2026年3月31日、東京・永田町 - 写真＝時事通信フォト■閣議決定さ