ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板。5年ぶりとなる投手のみの出場で6回2安打1失点10奪三振の快投。ドジャースが8－2で勝利し、今季2勝目を挙げた。4回まで無失点の好投を続けていたが、5回裏に2つの四球と適時打で1失点。走者を背負った場面で見せた、圧巻の全力投球が話題を呼んでいる。 ■圧巻の「3者連続三振」締め 大谷は初回、先頭のフランシスコ・リンド