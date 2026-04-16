U-NEXTは、映画『テッド』で世界を席巻した、セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ』のシリーズ2全8話を2026年5月1日午前0時より見放題での独占配信を開始する。セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ2』全8話を2026年5月1日午前0時より見放題での独占配信を開始魂を宿した口の悪いテディベアという設定で話題を呼んだ『テッド』（2012）は、世界興行収入5億496万ドルを突破と