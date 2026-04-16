兄妹デュオAKMUのイ・スヒョンが、ダイエット後に見違えるほど変わった姿を見せた。4月16日、KBS 2TV『THE SEASONS〜ソン・シギョンの鼓膜彼氏』（原題）は、公式SNSに「現場フォトタイムを公開します」と綴り、出演者を公開した。【写真】イ・スヒョン、ビジュ激変で注射疑惑公開された写真には、来る17日の韓国での放送回に出演するアーティストの姿が収められている。AKMUのイ・チャンヒョクとイ・スヒョンをはじめ、チョ・ジョ