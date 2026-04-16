“痩身注射”を疑われた過去も…韓国歌姫、見違えるビジュアルが話題に「もはや別人」

兄妹デュオAKMUのイ・スヒョンが、ダイエット後に見違えるほど変わった姿を見せた。

4月16日、KBS 2TV『THE SEASONS〜ソン・シギョンの鼓膜彼氏』（原題）は、公式SNSに「現場フォトタイムを公開します」と綴り、出演者を公開した。

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公開された写真には、来る17日の韓国での放送回に出演するアーティストの姿が収められている。

AKMUのイ・チャンヒョクとイ・スヒョンをはじめ、チョ・ジョンチ＆ジョンイン、俳優キム・ナムギルらが、番組を訪ね、“耳を癒す”ステージと笑いに満ちたトークを披露した。

なかでも、イ・スヒョンはダイエットを通じて、見違えるほど変わった姿を見せた。控えめな花模様のシャツの上に、繊細なレースのディテールが際立つグレーのニットワンピースを重ねた彼女は、腰まで届くパーマヘアに水色の花柄のピンを差し、ラブリーな魅力を見せた。

イ・スヒョンは、これまでダイエットなどに対する苦悩を打ち明けてきた。最近出演したトーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、「他人が私を気にすることにとても疲れた。音楽番組に行くと、皆痩せていたので、常に減量しなければならなかった」と振り返った。

（左：写真＝KBS 2TV、右：写真提供＝OSEN）イ・スヒョン

続けて、「スランプと自己嫌悪が重なり、すべてを投げ出した。最も精神的な虚無感を満たしてくれたのは、食べ物だった。毎日暴食するほどだった。当然、体重も急激に増え、肌も荒れた。自尊心と自信がどん底に落ち、人との交流もなくなった。対人恐怖症もひどくなり、自分の姿を見られるのが怖かった」と語った。

長いスランプを経験したイ・スヒョンだったが、兄イ・チャンヒョクが手を差し伸べ、それを掴んで立ち上がり、4thフルアルバム『FLOWERING』で戻ってきた。

イ・スヒョンはｍ「3年前を考えれば、自分が再びカメラの前で笑っているとは思わなかった。兄と一緒に暮らしながら、再びカメラの前で笑えるようにしてくれた。幸運だと思っているのは、兄の言葉だけはかろうじて聞くということだ。信じている人が私を救おうとしてくれた」と感謝を伝えた。

（記事提供＝OSEN）