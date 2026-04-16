窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演するドラマ『外道の歌 SEASON2』より、伊勢谷友介が“同一人格者”國松役で登場することが発表。併せて、ラバーガール・大水洋介の出演も明らかになったほか、第3話のあらすじと場面写真が解禁された。【写真】カモ＆トラにさらなる波乱が！『外道の歌 SEASON2』第3話場面写真人気漫画を実写化した本作は、復讐（ふくしゅう）屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。表向きは小さな古書