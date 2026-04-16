『スター・ウォーズ』銀河のすべてを凝縮したビジュアル・エンサイクロペディアの決定版『THE STAR WARS BOOK はるかなる銀河のサーガ 全記録』の復刊が決定した。今回は製本・カバーに金箔＆UV加工を施した豪華新装版として、2026年4月16日（木）に発売される。 映画『スター・ウォーズ』が1977年の劇場初公開から2027年で50周年を迎えることを記念したもの。本書は2021年4月の翻訳刊行以