人の上に立つ人物の特徴は何か。歴史家・作家の加来耕三さんは「『平家にあらずんば人にあらず』という言葉を残した平清盛は傲慢な人物だと思われがちだが、部下はもちろん、敵対する相手にまで優しさをみせた結果、天下を取った」という――。※本稿は、加来耕三『歴史の一流は「師匠」から何を学んだのか』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。平清盛像（厳島神社）（写真＝C2revenge／CC-BY-SA-4.0