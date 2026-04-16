4月16日朝、新潟市で刃物を持った男が暴れ、近くの店の従業員がケガをしました。警察は銃刀法違反の疑いで77歳の男を現行犯逮捕しました。 16日午前9時すぎ、新潟市中央区万代で「女性が首などをケガしている」と消防に通報がありました。 目撃者などによりますと、バスセンター1階のパン店で刃物を持った男が暴れ、その後、警察は近くで刃渡り約30cmのパン切り包丁を持っていた疑いで、無職の男（77）を現行犯逮捕しまし