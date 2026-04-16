Video: かみやまたくみ 2025年2月26日の記事を編集して再掲載しています。これまでも数々のユニークな製品を生み出してきたアイウェアブランド「JINS（ジンズ）」が、新たにデジタルデバイスを操るメガネ「JINS ASSIST（ジンズ アシスト）」を発表しました。メガネでマウスを操作。“デジタルデバイドの解消”を狙う JINS ASSIST本体。指でつまめる