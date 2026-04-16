記事ポイント新国立劇場バレエ団ダンサー3名が共同開発したレオタード6デザインと巻スカート1デザインが登場レッスンや踊りの動きに寄り添うシルエットや素材選びを1年間かけて磨き上げるオンラインは4月10日、青山店舗は4月11日から発売し先着特典も用意するドゥッシュドゥッスゥは、新国立劇場バレエ団で活躍する橋本真央さん、岸谷沙七優さん、関優奈さんと共同開発したレオタードと巻スカートを発売しています。新コレクション