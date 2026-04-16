プロの感覚が宿る一着！ ドゥッシュドゥッスゥ「新国立劇場ダンサーレオタード」

記事ポイント 新国立劇場バレエ団ダンサー3名が共同開発したレオタード6デザインと巻スカート1デザインが登場レッスンや踊りの動きに寄り添うシルエットや素材選びを1年間かけて磨き上げるオンラインは4月10日、青山店舗は4月11日から発売し先着特典も用意する 新国立劇場バレエ団ダンサー3名が共同開発したレオタード6デザインと巻スカート1デザインが登場レッスンや踊りの動きに寄り添うシルエットや素材選びを1年間かけて磨き上げるオンラインは4月10日、青山店舗は4月11日から発売し先着特典も用意する

ドゥッシュドゥッスゥは、新国立劇場バレエ団で活躍する橋本真央さん、岸谷沙七優さん、関優奈さんと共同開発したレオタードと巻スカートを発売しています。

新コレクションは、プロのダンサーが毎日のレッスンで本当に使いたい仕様を追求したアイテムです。

新国立劇場バレエ団ダンサー3名による共同開発アイテム「レオタード」

ドゥッシュドゥッスゥ「新国立劇場ダンサーレオタード」

発売日：2026年4月10日店舗発売日：2026年4月11日価格：9,480円〜13,980円（税込）デザイン数：レオタード6デザイン、巻スカート1デザイン販売場所：公式オンラインショップ、青山店舗特典：青山店舗で先着30名にポストカードをプレゼント詳細：https://www.dessus-d.com/

新国立劇場バレエ団ダンサー3名による共同開発アイテムは、舞台に立つプロの感覚を反映した機能美が魅力です。

新国立劇場バレエ団ダンサー3名による共同開発アイテムは、バレエを楽しむ方はもちろん、着心地と美しいラインを重視したい方にも向いています。

開発のこだわり

橋本真央さん、岸谷沙七優さん、関優奈さんは、動いたときの生地のよれや突っ張りを抑えるために細かな修正を重ねています。

レオタードは、肌触りや通気性、洗濯への耐久性まで確認しながら素材を選び直しています。

開発プロジェクトは、季節ごとの気温やレッスンの負荷も踏まえて試着を繰り返し、日常使いしやすい仕上がりを目指しています。

3名それぞれの視点

橋本真央さんは、繊細で美しいラインを引き出す視点でデザインに参加しています。

岸谷沙七優さんは、躍動感のある動きを支える実用性に着目して開発を支えています。

関優奈さんは、現代的な感性とトレンドを取り入れた視点でアイテムの魅力を高めています。

イメージ動画

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イメージ動画は、レオタードのシルエットや動きやすさを視覚的にチェックしたい方に役立ちます。

ドゥッシュドゥッスゥの新コレクションは、プロダンサーの実感をそのまま形にした一着を探している方に注目のアイテムです。

新国立劇場バレエ団ダンサー3名による共同開発アイテムは、見た目の美しさと日々の使いやすさを両立したい方にうれしい発売です。

青山店舗の先着特典も用意されているので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

新国立劇場ダンサー3名による共同開発レオタードの紹介でした。

よくある質問

Q. 新国立劇場ダンサー3名による共同開発アイテムはいつから購入できますか？

A. 新国立劇場ダンサー3名による共同開発アイテムはオンラインで4月10日から、青山店舗で4月11日から購入できます。

Q. 新国立劇場ダンサー3名による共同開発アイテムの価格はいくらですか？

A. 新国立劇場ダンサー3名による共同開発アイテムの価格は9,480円から13,980円（税込）です。

Q. 新国立劇場ダンサー3名による共同開発アイテムの特典はありますか？

A. 青山店舗では先着30名にポストカードをプレゼントします。

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