人気漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表された。御影玲王役は俳優・綱啓永が担当し、ビジュアルも解禁されるとネット上で驚きの声があがっている。【画像】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』御影玲王のビジュアル演じる御影玲王は、大企業・御影コーポレーションの御曹司で、広い視野を活かしたゲームメイク能力とあらゆるプレーに対応可能な“超万能型”プレイヤー。しか