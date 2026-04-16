ドンデコルテの渡辺銀次4月8日にマクドナルドの公式Xアカウントで公開されたダブルチーズバーガーのウェブCM動画が大きな反響を呼んでいる。出演しているのは、昨年の「M−1グランプリ」で準優勝を果たしたドンデコルテの渡辺銀次である。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「裏技」を使ってビッグマックを注文してみたら動画の中で渡辺は、怒髪天の「オトナノススメ」をBGMにして「渡辺銀次、40歳独身。私は……豊