日本政府観光局（JNTO）が15日に発表した3月の訪日外国人客数は361万8900人となり、前年同月比で3．5％増加した。3月としては過去最多となった。国・地域別では韓国が15．0％増の79万5600人で最多。次いで台湾が24．9％増の65万3300人、米国が9．7％増の37万5900人だった。関係悪化が続く中国は4番目で、55．9％減の29万1600人だった。以下、香港が3．8％増の21万6300人）、タイが8．6％増の16万8200人などとなった。なお、減少し