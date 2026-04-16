１５日、トー・ラム氏（左）と握手を交わす李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京4月16日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は15日、国賓として訪中したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席と北京の人民大会堂で会談した。１５日、トー・ラム氏と会談する李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）