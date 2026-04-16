【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#32まずはリバプールの悪ガキの初期衝動に身を委ねてほしいアルバム『ビートルズ・フォー・セール』（1964年12月4日発売）?◇◇◇■『アイム・ア・ルーザー』1曲目の『ノー・リプライ』に続いて、2曲目のこの曲もジョンの曲。1964年8月28日、ビートルズがついに、ニューヨークのホテルでボブ・ディランと対面する。すでに前年『風に吹かれて』をリリースし、乗