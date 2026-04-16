ウルグアイのヤマンドゥ・オルシ大統領が15日（現地時間）、「医学的助力による死」を規定する施行令に署名した。ウルグアイが中南米諸国の中で初めて、立法を通じた安楽死（尊厳死）制度を本格的に施行することになった。オルシ大統領はこの日、自身のソーシャルメディアを通じて「人間の尊厳は最も複雑な決定の中心にある」とし、「長期間の討論と省察、傾聴の過程を経て施行令に署名した」と明らかにした。今回の施行令発効によ