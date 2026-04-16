現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、守田英正が所属するポルトガルの名門スポルティングがプレミアリーグ首位のアーセナルと敵地エミレーツで激突した。７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としたスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発したなか、いくつか決定機を作るも最後までゴールを奪えず。０−０で引き分けて２戦合計０−１となり、敗退が決まった。&#