ポルシェ・テニス・グランプリ 大会期間：2026年4月14日～2026年4月19日 開催地：ドイツ シュトゥットガルト コート：クレー（赤土/室内） 結果：[エバ リス] 0 - 2 [エリナ スビトリナ] 試合の詳細データはこちら≫ ポルシェ・テニス・グランプリ第3日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、女子シングルス2回戦で、エバ リスと第4シードのエリナ スビトリナが対戦した。 第1セットはエリ