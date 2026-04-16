◇パ・リーグロッテ9―7日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）ロッテの西川史礁外野手（23）が15日の日本ハム戦で今季1号本塁打を放った。今季初めて2番に座り、3回に自身初となる逆方向への右越え同点3ラン。初回に右前打、4回に右中間適時二塁打、7回に右前打と4安打の固め打ちで、5打点の大暴れを見せた。昨季の新人王が打線をけん引し、連敗を3で止めた。一塁を回った背番号6が右手を突き上げた。3点ビハインドの3回