▼アンリーロード（茶木師）体調は良さそう。前走は坂で止まったので、平たんの福島はいい。▼エラトー（上村師）具合はいい。前走はハイペースを追走した分、止まった。中団からも運べるし、乗り方ひとつ。小回りの千八はベスト。▼カネラフィーナ（手塚久師）右回りは若干右にもたれるし、距離の1800メートルも久しぶりだが、仕上がり自体はいい。力は十分に足りると思っている。▼ケリフレッドアスク（西塚）それなりに