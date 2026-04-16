▼アンリーロード（茶木師）体調は良さそう。前走は坂で止まったので、平たんの福島はいい。

▼エラトー（上村師）具合はいい。前走はハイペースを追走した分、止まった。中団からも運べるし、乗り方ひとつ。小回りの千八はベスト。

▼カネラフィーナ（手塚久師）右回りは若干右にもたれるし、距離の1800メートルも久しぶりだが、仕上がり自体はいい。力は十分に足りると思っている。

▼ケリフレッドアスク（西塚）それなりにやって、状態は良さそう。順調に来られた。大きく崩れるタイプではない。

▼コガネノソラ（菊沢師）今週は坂路で前に馬を置いてやったが、動きは良くなった。成長しており、体つきも良くなっている。

▼コンドゥイア（井上師）使って良くなるタイプで前走より動きは軽くなった。逃げにこだわらない。

▼ジョイフルニュース（大竹師）戦ってきた相手を考えると、重賞でも走って不思議はない。状態はいいので、力を出してくれれば結果もついてくると思う。

▼テレサ（杉山晴師）馬なりでサッと。仕上がりはいい。距離短縮もいいと思うし、小回りならもっといい競馬ができるはず。

▼パレハ（松田助手）馬なりで最後に併せるような形。ここを目標に順調です。器用さを生かせれば。

▼フィールシンパシー（小島師）前走は馬場が悪くて結果を出せなかった。ダメージは回復しており、福島も合うので良馬場なら。

▼ブラウンラチェット（手塚久師）前走の小倉牝馬Sは着順（13着）より内容は良かった。スムーズに流れに乗れれば差はない。

▼ミッキーゴージャス（安田師）輸送も考慮して坂路で軽めに。小回りの千八に使えるように段階を踏んで使ってきました。

▼ミッキージュエリー（福永助手）在厩で体調は問題ない。前走は気持ちが乗らなかったのか、全く力を出すことができなかった。本来の実力を発揮できれば。

▼レディマリオン（小沢）素軽く、楽に動けていた。距離延長なのでリズム良く、コンタクトを取りたい。

▼レーゼドラマ（辻野師）追い切りはいつもと同じ。今年に入って健康状態がいい。気分良く運びたい。