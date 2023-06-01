降雨中止で、開幕からのカード勝ち越しは5でストップした。それでも、阪神・森下は既に次戦へ目を向けていた。室内練習場で黙々と打ち込み、16日の一戦に備えた。「勝ち越す、勝ち越さないはどうでもいい。最終的に優勝できればいいので」雨上がりの後の森下に期待は膨らむ。昨季、降雨中止を経た次の試合では5試合全てで安打を記録し、打率・333（21打数7安打）、4打点と好結果を残している。「恵みの雨」を有効活用して結