１１日、黒竜江省ハルビン市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／楊威）【新華社ハルビン4月15日】中国黒竜江省では春の訪れとともに気温が上昇し、数カ月間氷に閉ざされていた黒竜江や松花江など主要河川の一部区間で解氷が始まった。氷塊が川を流れ下る北国独特の景観が広がっている。９日、黒竜江省ハルビン市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張