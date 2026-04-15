１１日、黒竜江省ハルビン市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／楊威）

【新華社ハルビン4月15日】中国黒竜江省では春の訪れとともに気温が上昇し、数カ月間氷に閉ざされていた黒竜江や松花江など主要河川の一部区間で解氷が始まった。氷塊が川を流れ下る北国独特の景観が広がっている。

９日、黒竜江省ハルビン市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹）

１３日、黒竜江省ジャムス市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／陳志国）

１３日、黒竜江省伊春市嘉蔭県を流れる黒竜江で観測された流氷。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）

１４日、黒竜江省ジャムス市を流れる松花江と星空。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）

１２日、黒竜江省富錦市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）

１３日、黒竜江省ジャムス市を流れる松花江で流氷を見る人たち。（ハルビン＝新華社配信／朱宗強）

１３日、黒竜江省富錦市を流れる松花江で流氷を見る人たち。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）

１３日、黒竜江省ジャムス市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／陳志国）

１４日、黒竜江省伊春市嘉蔭県を流れる黒竜江で観測された流氷。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）

１３日、黒竜江省同江市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉万平）

１１日、黒竜江省ハルビン市を流れる松花江で観測された流氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／楊威）