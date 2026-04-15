Sophia la Modeの磯貝花音が、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。元STU48メンバーで、現在は新グループ・Sophia la Mode（ソフィアラモード）で活躍中の磯貝花音が、雑誌では初めてとなる水着グラビアで長い脚にバランスの良いボディを披露。あっと驚く新商品発売の情報も。 磯貝花音「BOMB」5月号 磯貝花音「BOMB」5月号 通常版の表紙は乃木坂46の菅原咲月 表紙を飾るのは、41枚目シングル『最後に