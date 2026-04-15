自民党の小林鷹之政調会長が15日にX（旧Twitter）を更新。3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で発生したボート転覆死亡事故について、近日中に党として提言をまとめると発表した。 修学旅行中の同志社国際高等学校の生徒が巻き込まれ、女子生徒と船長の男性が死亡したこの事故。生徒が乗っていたのが、普段辺野古基地移設工事に反対する抗議船であったことや、海保の警告を無視した運航、学校と船の運航団体とのつながりなどが