メッキの輝きでエレガントな表情を演出トヨタを代表するハイブリッド車「プリウス」には、現在さまざまな仕様が展開されています。なかでも、「モデリスタ」ブランドのアクセサリーを展開するトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）から「プリウス」用に設定されている「MODELLISTA COOL SHINE KIT（クールシャインキット）」を装着したカスタムモデルは、どのような特徴を備えているのでしょうか。【画像】エレガ