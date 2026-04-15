タレントの山口もえ（48）が15日、自身のインスタグラムを更新し、子供たちのお弁当を巡る思いを明かした。今年1月の投稿で「毎朝5時お弁当3個生活が突然終わった長女から『明日でお弁当最後』と突然言われたのだ！！」と高校3年生だった長女のお弁当作りが終了したことを伝えていた山口。この日はたけのこご飯とおかずがぎっしり詰められたお弁当箱3個を並べた写真を投稿し「娘がジャンケンに勝ってタケノコを持って帰っ