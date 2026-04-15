タレントの山口もえ（48）が15日、自身のインスタグラムを更新し、子供たちのお弁当を巡る思いを明かした。

今年1月の投稿で「毎朝5時お弁当3個生活が突然終わった 長女から『明日でお弁当最後』と突然言われたのだ！！」と高校3年生だった長女のお弁当作りが終了したことを伝えていた山口。

この日はたけのこご飯とおかずがぎっしり詰められたお弁当箱3個を並べた写真を投稿し「娘がジャンケンに勝ってタケノコを持って帰ってきたので…タケノコご飯と土佐煮を作りました 今が旬のアスパラガスを豚肉巻きに」と中身を説明。そして「あれ？あれれ？ 4月からお弁当2個になったと思ったのに 大学生の娘もお弁当を持って行きたいって また3個生活再開です」と明かし、「嬉しいやらとほほやら…笑」と心境をつづった。

大学生の長女、高校生になった長男、小学生の次女のお弁当が並ぶほっこりショットに、フォロワーからは「おいしそうです」「学食も混んでいるし毎日だと飽きますよね」「季節感じられるお弁当を食べられる幸せ」「きっとそれだけもえさんのお弁当がおいしいんですよ」「いいお母さん。お料理を見るともえさんのお子様への愛情が伝わります」などのコメントが届いた。