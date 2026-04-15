熱中症のリスクが高まった際に注意を呼びかける「熱中症警戒アラート」の運用が今月２２日から始まります。 環境省が今月２２日から１０月２１日まで運用するのは、熱中症のリスクが高まった際に注意を呼びかける「熱中症警戒アラート」と重大な健康被害が生じる危険な暑さとなる恐れがあるときに出す「熱中症特別警戒アラート」です。 「警戒アラート」は、全国を５８に分けた地域ごとに発表し気温や