特殊詐欺の被害に遭ったのは、長野県茅野市内に住む50代の男性です。警察によりますと、男性は去年12月下旬、SNSを通じて知り合った女を名乗る人物から「絶対に利益が出る」などとメッセージを受信し、相手から指定された暗号資産取引のアプリをダウンロードしました。その後、相手の指示に従って暗号資産を購入し、今年1月中旬から3月上旬までの間、4回に渡って、指定されたアドレスに日本円にして約1058万円相当の暗