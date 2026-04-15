中国税関総署の呂大良報道官は4月14日の記者会見で、イランで起きている軍事衝突が中国の貿易に与える影響についての質問に答え、3月の中国の中東地域との輸出入が1月と2月の前年同期比増から減少に転じたと説明しました。呂報道官は、「ホルムズ海峡は世界で重要な貨物貿易とエネルギー貿易の通路だ。国連貿易開発会議（UNCTAD）の報告によると、同海峡は世界の海運ルートでの石油貿易の25％、液化天然ガス貿易の19％、液化石油ガ