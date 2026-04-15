タレントJOY（40）が14日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ドッキリにかけられる自身を見た長女の言葉を明かした。JOYは5歳になる長女について「娘が俺のこと『JOY』って呼ぶのよ。名前でね。『パパ』じゃないのよ」とトーク。その関係性について「めっちゃうれしいよ。友達っぽさもあるし。『JOY大好き』とか言うわけじゃん。たまんないよね」と声を弾ませた。一方で自身がドッキリ番組に出演することに