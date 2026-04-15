エティハド航空は、アブダビ〜バンコク/スワンナプーム線にエアバスA380型機を投入すると発表した。10月25日から、1日1往復を運航する。同路線は1日5往復を運航している。冬季の旅行シーズンに合わせ、輸送力を強化する。客室はザ・レジデンス3室のほか、ファースト・アパートメント9席、ビジネス・スタジオ70席、エコノミー・スマートシート405席の構成。また、エコノミークラスにはシートピッチが最大36インチと広い、エコノミー