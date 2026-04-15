15日15時現在の日経平均株価は前日比295.49円（0.51％）高の5万8172.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は964、値下がりは561、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を156.88円押し上げている。次いでＳＢＧ が148.84円、ベイカレント が23.47円、信越化 が23.13円、太陽誘電 が20.05円と続く。 マイナス寄与度は57.26