記事ポイントMOMOテラスが不要品回収ボックス「PASSTO」を導入し、買い物ついでに資源循環へ参加できます。衣類やファッション雑貨、ホビー用品を館内で回収し、リユースやリサイクルにつなげます。京都・伏見桃山の身近な商業施設で、地域ぐるみのサステナブルな取り組みが始まっています。 MOMOテラスが、不要品を気軽に持ち込める資源循環サービス「PASSTO」を導入しています。衣類や雑貨、ホビー用品を回収ボックスに入れ