声優、俳優の津田健次郎（54）と、お笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）が15日、都内で行われた「Schick HYDROリニューアル・肌ケア啓発PRイベント」に出演した。津田はこの日から公開された、シック・ジャパンのWEBCMに出演。たくろうは、同社の後藤秀夫社長が、コンビのYouTube動画を偶然見つけたことから、今回の出演することになったという。その動画が、赤木が「血が出ないと剃った気にならない」と、シェ