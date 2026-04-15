声優、俳優の津田健次郎（54）と、お笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）が15日、都内で行われた「Schick HYDRO リニューアル・肌ケア啓発PRイベント」に出演した。

津田はこの日から公開された、シック・ジャパンのWEBCMに出演。たくろうは、同社の後藤秀夫社長が、コンビのYouTube動画を偶然見つけたことから、今回の出演することになったという。その動画が、赤木が「血が出ないと剃った気にならない」と、シェービング剤を使わず、水だけでひげそりをしていると告白したもの。「肌ケア」の重要性を訴える今回のイベントに「誤った認識を持つ人」として、出演することになった。

イベント中に当該のYouTube動画が流れ、きむらバンドは「ホントごめんなさい。すみません」と主催者に謝罪し、赤木は「問題発言です」と、反省していた。さらに赤木は「血を流してきたんですけど、これからはシェービング剤を使わせていただいて、1滴も血も流れない、そういう世界にしていきたいです」と、同社の商品をPRしつつ、場内を笑わせていた。