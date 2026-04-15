毎週木曜深夜24時から、ドラマ「惡の華」を放送中！【動画】鈴木福×あのW主演「惡の華」最新回4月16日（木）放送、第2話のあらすじは…。春日（鈴木福）は、クラスメートの佐伯（井頭愛海）の体操着を盗んでしまった所を、仲村（あの）に見られ、バラさない代わりに主従関係にも似た契約を結ぶことになる。その翌日、教室では一連の犯人は仲村ではないかと騒ぎになり、春日は「そんな証拠はない」と訴えると、庇う形に見え