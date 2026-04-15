Photo: 三浦一紀 GIZMARTでクラウドファンディング中のワークチェア「YPS-S800」。これまでGIZMARTでは、このチェアについていくつかの記事を公開してきました。今回は、それらの内容を振り返りながら「YPS-S800の全体像」をまとめていきます。クラウドファンディング期間の終了まで1カ月を切った今、あらためてこの椅子の特徴をおさらいしておきましょう。どんなワークチェア？ 全体像を10