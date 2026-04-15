かねてから噂されていた通り、Amazonが衛星通信サービス事業者のGlobalstarを買収することを発表しました。買収額はGlobalstarの普通株式1株につき90ドル(約1万4300円)で、総額1兆8000億円超えの取引となります。Amazon to acquire Globalstar and expand Amazon Leo satellite networkhttps://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-globalstar-appleAmazon buys the satellite internet company behind Apple’s SOS sys