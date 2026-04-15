右腕の疲労のため、15日間の負傷リスト（IL）に入ったアストロズの今井達也投手。検査結果が14日（日本時間15日）に判明し、異常は見つからなかった。MLB公式サイトをはじめ、米スポーツ専門メディア『The Athletic』など米複数メディアが伝えている。 ■構造的な損傷はなし ジョー・エスパーダ監督は同日、今井の腕と肩に対して検査を行った結果、「構造的な損傷は確認されなかった」と述べた。その上で、