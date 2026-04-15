◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）14日巨人戦前の練習後、報道陣に囲まれていたのはこの日、出場選手登録された岩貞祐太投手（34）だった。「チームのために自分のできることをやっていきたいと思います。与えられた状況で役割を理解しながらやっていければと思います」。今季初の1軍昇格を果たしたプロ13年目、発する言葉にもどこか安心感がある。個人的な話をすれば今年で記者17年目で、入団1年目から