既婚でありながら「独身」と偽って異性と交際する「独身偽装」。 こうしたトラブルは以前から存在したが、最近では真剣な出会いを探す独身者向けマッチングアプリでもその被害が表面化している。かつては「騙された自分が悪い」などと被害者が泣き寝入りしていたケースもあったと考えられるが、近年では、全国の裁判所で訴えが相次ぎ、主に被害に遭った女性が「貞操権侵害」を訴え、賠償金が認められる裁判例も出てきてい